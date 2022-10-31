Дмитриевская родительская суббота

День особого поминовения усопших, именуемый Дмитриевской родительской субботой, по православному календарю выпадает на первую субботу ноября – 5 ноября.

Дмитриевская (по церковному Димитриевская) родительская суббота – это день особого поминовения усопших, когда принято молиться за упокой всех православных христиан – родственников, друзей, знакомых (вне зависимости от близости), а также тех, за кого некому помолиться.

Семьи собираются в храмах, посещают кладбище, вспоминают умерших и посвящают время чтению Слова Божьего. Это укрепляет связь между родственниками, позволяет отвлечься от мирских дел и сосредоточиться на духовных мыслях.

Чтобы помянуть усопших в церкви, нужно прийти в храм накануне родительской субботы – вечером в пятницу, чтобы их помянули на субботней литургии. В это время проводится Великая панихида – парастас. Утром в сам день поминовения в храме совершается заупокойная Божественная литургия, после которой проходит общая панихида.

Предварительно необходимо подготовить записки для поминовения усопших. В них крупными разборчивыми буквами пишутся имена покойных в родительном падеже, то есть отвечающие на вопрос «кого?». Все имена должны быть церковными и полными.

В поминальный день нельзя убираться, особенно это касается генеральных уборок дома, а вот сделать мелкие дела по хозяйству не запрещается. Нельзя ссориться, тяжело работать, сквернословить. Нельзя пировать на кладбище, веселиться, поминать усопшего спиртными напитками. Нельзя на погосте оставлять еду, сигареты – это языческие традиции. Об умершем не вспоминают с обидой или злобой, говорят исключительно о хорошем. Глубокая тоска – тоже грех. Души усопших нуждаются в молитвах, а не в слезах.

Родительские субботы – это обобщенное наименование дней для поминовения усопших. В определенные даты все православные люди вспоминают умерших родственников, молятся об упокоении душ всех христиан. В родительские субботы верующие отправляются в храм и на кладбище. В эти дни принято наводить порядок на месте погребения.

Информация «ЛК»