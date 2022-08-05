Устав ЛФФ соответствует требованиям, но предлагается его усовершенствовать – УЕФА, ФИФА

В нем также предлагается совместно с ФИФА и УЕФА обновить устав с целью «дальнейшего укрепления управления».

«С этой целью мы предлагаем создать рабочую группу, состоящую из представителей ФФЛ, а также экспертов ФИФА и УЕФА, для обсуждения возможных дальнейших изменений в уставе», — говорится в письме.

На вопрос, намерен ли он создать такую ​​рабочую группу, президент ЛФФ ТомаС Данилявичюс сказал, что федерация каждый год при обновлении устава консультируется с «мамой и папой — ФИФА и УЕФА».

«Мы постоянно с ними общаемся. (…) Каждый год мы меняем наш устав с учетом предложений. Мы не видим ничего плохого в том, чтобы иметь возможность привлечь экспертное мнение, что мы и делаем», — сказал он BNS.

ФФЛ обратилась в ФИФА и УЕФА после состоявшегося на прошлой неделе совместного заседания Комитета Сейма по бюджету и финансам и Комиссии по делам молодежи и спорта, после которого председатель Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас предложил ЛФФ ввести прямое управление.

По его словам, также необходимо провести независимый аудит деятельности и финансов федерации, внести изменения в ее устав в соответствии со стандартами ФИФА и провести новые демократические выборы органов федерации.

Позже политик указал BNS, что посол Литвы в Швейцарии официально обратился к президентам ФИФА и УЕФА, проинформировав их о проблемах в ЛФФ, необходимости пересмотреть устав в соответствии с образцовыми стандартами ФИФА и организовать новые демократические, прозрачные выборы.

Как сообщили BNS в Министерстве иностранных дел, Литва пока не получила ответов ни от ФИФА, ни от УЕФА.

Один из организаторов письма в международные футбольные организации, парламентарий Арунас Валинскас сказал BNS, что получил только подтверждение о том, что обращение получено.

В настоящее время Литва занимает 142-е место в рейтинге ФИФА, что является худшим результатом в истории.

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