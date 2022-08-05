В Молдове вводят режим ЧС из-за засухи

По словам министра, сейчас на Днестре уровень воды составляет 30-40% среднемесячных многолетних показателей (желтый код), на Пруте – 15-30% (оранжевый код), на ряде малых рек – 10-20%, а на отдельных малых реках – до 10% от среднемесячных многолетних показателей (красный код)

Также снизился и уровень грунтовых вод, от которых зависит вода в артезианских скважинах.

В Минэкологии Молдовы рекомендовали водоснабжающим предприятиям ввести плановые отключения воды в определенные часы.

Напомним, как говорится в докладе совместного исследовательского центра Еврокомиссии за июль 2022 года, в Евросоюзе 46% территории подвержено риску засухи, а 11% уже переживает дефицит почвенной влаги.

Также сообщалось, что Италия из-за засухи объявила режим ЧС в пяти областях.