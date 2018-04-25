Уточненная статистика: общее количество зараженных в Литве – 1344

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В понедельник в Литве были выявлены еще пять новых случаев коронавируса, Министерство здравоохранения уточняет, что общее количество зараженных в данный момент составляет 1344.

Ведомство отмечает, что опубликованные ранее данные, были сокращены на сто по причине учета случаев болезни у конкретных людей. Публиковавшиеся до сих пор цифры — это общее число положительных ответов на анализы, включая и повторные анализы у одних и тех же людей.

«При предоставлении информации о положительных результатах лабораторных исследований существует риск дублирования – в некоторых случаях анализ приходится проводить несколько раз, поэтому это могло быть включено в статистику. Анализы проводят 13 лабораторий по всей Литве – по этой причине сложно сводить все данные», – отмечает министерство.

Подчеркивается, что прежняя методика информирования о результатах всех лабораторных исследований применялась для «оперативности предоставления данных», отныне официальная статистика заражения COVID-19 будет отражать данные «по конкретным людям, а не по количеству проведенных анализов».

По информации министерства, в данный момент выявлено 1344 случаев, сейчас еще больны коронавирусом — 808 человек, выздоровели – 536. Зафиксированы 44 смертельных случая. Еще 601 человек в данный момент находится в изоляции в связи с риском распространения вируса.

В понедельник было взято 5034 мазка. В целом проведены анализы 111 809 мазков.