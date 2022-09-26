Министр культуры Литвы Симонас Кайрис утвердил новое название Русского драматического театра Литвы, он будет называться Вильнюсский Старый театр.
Как сообщили BNS в министерстве, соответствующий приказ министр подписал в понедельник.
Новое название учреждения было утверждено на основании рекомендаций привлеченных министерством экспертов, а также Совета учреждений профессионального сценического искусства.
Как заявляли ранее в Минкульте, по мнению экспертов, название «Вильнюсский Старый театр» одновременно является и отсылкой к многолетней истории этого здания, и соответствует сегодняшним установкам и направлению театра.
Кайрис заявил, что новое название театра в гораздо большей степени соответствует существующим принципам деятельности, отражает историю здания и открывает более широкие возможности для реализации различных мультикультурных инициатив. Это изменение не должно затронуть театральную труппу.
Призывы отказаться от названия «Русский драматический театр Литвы» прозвучали в культурной среде после того, как в феврале Россия начала войну в Украине.
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