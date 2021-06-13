Увеличился поток нелегалов

Большинство из них попросили убежища в Литве. Первая группа из 19 лиц была задержана литовскими пограничниками в минувший четверг у деревни Гирджюнай Шальчининкского района, следы вели из Беларуси в Литву. У задержанных не было никаких документов, они представились гражданами Сирии и Ирака и попросили убежища в Литве.

Вторая группа из 26 мигрантов была задержана в ночь на пятницу, когда были обнаружены следы у деревни Дайлиджяй Шальчининкского района. Задержанные также были без документов и представились гражданами Сирии и Ирака. Обе группы расселены в различных частях СОГГЛ, у них взяты тесты на COVID-19.

Между тем в Вильнюсском районе были задержаны двое, по предварительным данным, граждан Ирака, у которых были паспорта граждан этой страны, они также попросили убежища.

В четверг в Варенском районе пограничники задержали, по предварительным данным, четырех граждан Беларуси и одного гражданина РФ. Все пятеро также попросили убежища в Литве. В воскресенье в Швенченском районе Литвы вновь задержали группу из девяти нелегальных мигрантов, пересекших границу с Беларусью.

На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в парламенте своей страны: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить». Об этом он заявил после того, как в международном сообществе возникло сильное возмущение в связи с принуждением к посадке минским режимом пассажирского самолета Ryanair и задержанием диссидента.

«Мы слышали заявления А. Лукашенко о том, что они наводнят нас нелегальными мигрантами и наркотиками, но эту тенденцию потока нелегальных мигрантов мы отмечаем уже некоторое время. Если сравнить цифры, то сейчас их у нас 189, это в два раза больше, если сравнивать с прошлым годом», – сказала глава МВД Литвы Агне Билотайте на минувшей неделе на заседании Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы.

По ее словам, нелегальные мигранты добираются в Беларусь из Стамбула и Багдада, а в целом в неделю осуществляются четыре таких рейса.

«Давайте представим, что в самолете около 600 человек прилетают в Минск, и эти люди организованно добираются до Литвы. У нас есть данные об очень хорошо налаженной работе преступных структур, которые сотрудничают с должностными лицами, поездка одного человека обходится приблизительно в 1,5 тыс. евро, семье это стоит 35 тыс. евро», – сообщила министр.

По ее словам, белорусские должностные лица утверждают, что не видят нелегальных мигрантов, пытаются скрывать следы, и «это признак того, что это сознательная политика и сознательные действия против Литовского государства».

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас на заседании продемонстрировал материалы, свидетельствующие о том, что белорусские должностные лица после перехода мигрантами границы ровняют песочный участок полосы безопасности, скрывая следы.

Белорусы прибывают и нелегально

Литовские пограничники в последнее время отмечают рост числа белорусских граждан, нелегально пересекающих литовскую границу. На минувшей неделе Служба охраны госграницы Литвы информировала BNS о том, что с 1 августа прошлого года до конца декабря нелегально литовско-белорусскую границу пытались пересечь 14 граждан соседней страны. С начала этого года по май таких граждан Беларуси было выявлено 32.

«Отмечается рост, но это не очень больше потоки», – сказал представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис.

Также прибыть в Литву могут лица с национальными визами. С января по май этого года было выдано более 9,6 тыс. национальных виз гражданам Беларуси и почти 2,8 тыс. разрешений на временное жительство в Литве.

В данный момент видом на жительство в Литве обладают 25,6 тыс. белорусских граждан, из них у 22,3 тыс. — временные разрешения, оставшиеся имеют разрешения на постоянное жительство в Литве или карточки члена семьи гражданина ЕС.

В данный момент ограничены и авиарейсы из Беларуси после того, как ЕС закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов по причине принудительной посадки пассажирского лайнера Ryanair в Минске.

Укрепление границы

По словам министра, в поиске кратковременных решений Литва активизировала план прикрытия границы, также рассматривает возможность ужесточения условий проживания беженцев, а в течение двух лет планирует завершить оборудование систем наблюдения по всей границе с Беларусью.

СОГГЛ сообщила, что в данный момент в охране участка государственной границы с Беларусью литовским пограничникам помогают Служба общественной безопасности (СОБ), Союз стрелков, а также командированные с других участков границы Литвы сотрудники СОГГЛ.

На этот участок границы сейчас командированы и пограничники, кинологи со служебными собаками, которые обычно работают на границе с Калининградской областью. Для усиления контроля над границей с Беларусью СОГГЛ принимает и другие организационные меры.

Как сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы Р. Любаевас, сотрудники погранохраны ЕС должны приступить к работе на этом участке с 1 июля. Планируется усилить контроль и на границе с Польшей, он осуществлялся средствами криминальной разведки.

К концу 2022 года Литва планирует установить на всей протяженности границы с Беларусью системы наблюдения, поскольку в данный момент они действуют лишь на 38% общей границы. Для этого потребуются 38 млн евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ