Увеличив срок между двумя дозами Pfizer, возможность привить 1,5 млн жителей Литвы

Если увеличить срок между двумя дозами вакцины Pfizer до восьми недель, то к июлю можно будет привить почти 1,5 млн жителей, заявил литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«Если мы решим удлинить перерыв между дозами вакцины Comirnaty, то соответственно мы сможем вакцинировать большее число людей (…). Если представить, что мы прибегнем к восьминедельному сроку, то до начала июля мы сможем вакцинировать до 1,5 млн человек», – заявил министр на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в данный момент эксперты анализируют возможность увеличения срока между двумя дозами, решение ожидается «в ближайшее время», оцениваются административные и правовые аспекты.

На вопрос о его личном мнении о продлении паузы между двумя дозами до восьми недель, он ответил, что правительство «примет такие решения, которые потребуются».

«Я думаю, что мы должны быть гибкими, понимать, какой цели мы добиваемся, и исходя из этого, принимать решения. Какие потребуются, такие мы и примем», – сказал он.

В данный момент вторая доза вакцины Comirnaty, созданной компаниями Pfizer и BioNTech, вводится через три недели после первой, как установлено в рекомендациях производителя.