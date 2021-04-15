В Литве – еще 323 случая британского штамма и два – южноафриканского

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В Литве выявлено еще 323 новых случая «британского» штамма коронавируса и два случая южноафриканского штамма, сообщила в четверг Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем (НЛНОЗ).

По данным исследований, случаи британского штамма составляют 80 и более процентов всех проверенных случаев.

В общей сложности в Литве, в соответствии с координируемым НЛНОЗ проектом, было проведено исследованию последовательности ДНК 4065 мазков, среди них обнаружено 1646 случаев «британского» штамма и 10 случаев южноафриканского штамма.

Эксперты заявляют, что южноафриканский штамм вызывает опасность, поскольку вероятность заразиться им больше даже после прививки или после того, как человек переболел другими штаммами. Британский штамм быстрее распространяется.