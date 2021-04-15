В ЕС дали РФ рекомендации из-за военной активности

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По итогам заседания ОБСЕ по запросу Украины в соответствии с Венским документом 2011 года страны Евросоюза опубликовали заявление с рекомендациями для России.

Так, РФ рекомендуют в полной мере использовать все соответствующие положения Венского документа и других мер укрепления доверия и безопасности, в частности:

предпринять шаги по деэскалации ситуации и начать конструктивный диалог и конструктивные консультации;

обеспечить, в соответствии с ее обязательствами по Венскому документу, полную прозрачность своей военной деятельности, в частности по фундаментальным вопросам, касающимся численности и структуры постоянно дислоцированных войск в соответствующих районах и дополнительных переброшенных войск, участвующих в боевой подготовке, и продолжительности их дислокации;

добровольного обеспечить посещение, чтобы развеять опасения по поводу ее военной деятельности, в соответствии с положениями пункта 18 Венского документа 2011 года;

продолжить обсуждение этого конкретного вопроса на ПС-ФБС;

чтобы государства-участники продолжали регулярно информировать ФБС, в частности о военной деятельности в приграничных районах.

Как сообщалось, в ходе заседания ОБСЕ США потребовали от России объяснений по концентрации войск у границ Украины. В ответ представитель РФ обвинила в милитаризации Украину.

Напомним, Минобороны РФ объявило о начале контрольной проверки войск неделю назад. Тогда сообщалось, что в течение месяца российская армия проведет более четырех тысяч учений по всей стране. Накануне в РФ заявили, что проверка войск закончится в течение двух недель.