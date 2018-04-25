default image
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главные заявления

Подробнее...
default image
С января в Вильнюсе вырастет плата за детский сад

Подробнее...
default image
Цены на жилье в Литве выросли на 1%

Подробнее...
default image
В Австралии из-за аномальной жары и лесных пожаров объявлено ЧП

Подробнее...
default image
Еврокомиссар В. Синкявичюс прибывает с первым визитом в Литву

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Снижение заградительного барьера возможно лишь на выборах 2024 года

Подробнее...
default image
Я.Наркевич разрешил подписать договор об электрификации железной дорги

Подробнее...
default image
Туристов предупреждают о сбоях в движении поездов в Испании

Подробнее...
default image
Мэрия Вильнюса не разрешила мероприятие в ратуше из-за связей организаторов с Кремлем

Подробнее...
default image
Узбекистан стал страной года

Подробнее...
default image
Рождество: оптимистические ожидания

Подробнее...
default image
Новшества в налоговой и социальной сферах

Подробнее...
default image
Плата за чистый город

Подробнее...
default image
Департаменту нацменьшинств – 30 лет

Подробнее...
default image
Как будут работать торговые центры в праздники

Подробнее...
default image
Самые заметные министры

Подробнее...
default image
Праздник православного Рождества на Кафедральной площади столицы

Подробнее...
default image
Вальдемар Томашевский: Мы боремся за социальную справедливость

Подробнее...
default image
Правительство Британии отвергло идею нового референдума о независимости Шотландии

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: безопасность БелАЭС должна стать приоритетом МАГАТЭ

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Узбекистан стал страной года

  • Фото pixabay.com

Эксперты авторитетного журнала The Economist назвали «страну года». Ею стал Узбекистан, говорится на сайте издания.

Специалисты отметили, что реформы президента Шавката Мирзиеева сделали страну «менее деспотичной». Тогда как в годы правления экс-главы государства Ислама Каримова использовался подневольный труд, а оппозиция подвергалась жестким преследованиям.

«Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью», — отметили специалисты издания.

Не смотря на то, что у страны впереди еще длинный путь, Узбекистан все же в текущем году продвинулся так далеко, как ни одна другая страна.

Напомним, что по версии The Economist страной года признается государство, которое сделало наибольший прогресс в движении к демократии.

В прошлом году издание назвало «страной года» Армению – «за впечатляющие успехи в строительстве демократии».

korrespondent.net

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600