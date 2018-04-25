Узбекистан стал страной года

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Эксперты авторитетного журнала The Economist назвали «страну года». Ею стал Узбекистан, говорится на сайте издания.

Специалисты отметили, что реформы президента Шавката Мирзиеева сделали страну «менее деспотичной». Тогда как в годы правления экс-главы государства Ислама Каримова использовался подневольный труд, а оппозиция подвергалась жестким преследованиям.

«Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью», — отметили специалисты издания.

Не смотря на то, что у страны впереди еще длинный путь, Узбекистан все же в текущем году продвинулся так далеко, как ни одна другая страна.

Напомним, что по версии The Economist страной года признается государство, которое сделало наибольший прогресс в движении к демократии.

В прошлом году издание назвало «страной года» Армению – «за впечатляющие успехи в строительстве демократии».