Узбекистан запретил брать граждан шести стран на авиарейсы в Минск

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Белорусская национальная авиакомпания Белавиа не будет принимать граждан шести стран, вылетающих из Узбекистана в Минск. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

«В соответствии с решением компетентных органов Узбекистана с 17.11.2021 граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах авиакомпании Белавиа, направляющихся из Ташкента в Минск», — говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что ограничения не касаются пассажиров с дипломатическими паспортами и действующим видом на жительство в Республике Беларусь.

В Белавиа добавили, что пассажиры могут «произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний».

До этого сообщалось, что Белавиа не будет перевозить граждан четырех стран из Дубая в Минск.