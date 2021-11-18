Швейцария легализовала однополые браки

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В Швейцарии легализовали однополые браки с 1 июля 2022 года. На референдуме инициативу Брак для всех одобрили почти две трети избирателей. Швейцария — одна из последних стран Западной Европы, где могут пожениться однополые пары, пишет Reuters.

Однополые пары, которые зарегистрировали брак в другой стране, смогут легализовать свой статус в Швейцарии уже с начала года. А сам закон вступит в силу с 1 июля.

Теперь такие пары смогут совместно усыновлять детей, а не только детей, воспитанных одним из них. А лесбийские пары смогут получить доступ к донорству спермы и оплодотворению с медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, когда развод супругов неминуем.

Напомним, свадебный фотограф назвала признаки «обреченного брака». Шайла Херрингтон раскрыла теорию «тревожных звоночков» на церемонии бракосочетания, указывающих на возможный развод.