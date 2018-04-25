Уже действует первый мобильный пункт сдачи анализа на коронавирус в Вильнюсе

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Уже действует первый из трех мобильный пункт сдачи анализа на коронавирус в Вильнюсе на проспекте Саванорю