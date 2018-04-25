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Фоторепортаж

Уже действует первый мобильный пункт сдачи анализа на коронавирус в Вильнюсе

  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Уже действует первый из трех мобильный пункт сдачи анализа на коронавирус в Вильнюсе на проспекте Саванорю

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