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Уже в октябре открывается грузовой маршрут из Каунаса в Триест

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

После того, как Литва и Италия недавно договорились о развитии новых железнодорожных маршрутов между Каунасом, Триест  и портом  Монфальконе в Италии, грузовой маршрут в Триест открывается уже в октябре. 

«Мы открываем грузовые маршруты в Триест с октября. Это позволит частично компенсировать потери (маршруты грузовых перевозок по геополитическим причинам — BNS)», — заявила заместитель министра транспорта Литвы Лорета Маскалевене на заседании фракции Партии труда в Сейме в понедельник. 

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«Но давайте не будем надеяться, что железнодорожные грузопотоки или грузопотоки с Востока на Запад через год заменятся на западное направление», — добавила она.  

В начале сентября Lietuvos gelezinkeliai (LTG) и итальянские логистические компании договорились о развитии новых железнодорожных и других транспортных маршрутов между Каунасом, Триестом и Монфальконе через Дуйсбург в Германии, а также между регионом Балтийского моря, Скандинавией и Италией.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис тогда заявил, что грузопотоки из Турции и других стран региона идут в Скандинавию через порт Триеста. Кроме того, с открытием интермодального терминала в Каунасе увеличиваются объемы грузов в направлении Германии, поэтому сейчас самое подходящее время для перевозить до севера Италии.

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