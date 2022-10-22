Уже в октябре открывается грузовой маршрут из Каунаса в Триест

«Но давайте не будем надеяться, что железнодорожные грузопотоки или грузопотоки с Востока на Запад через год заменятся на западное направление», — добавила она.

В начале сентября Lietuvos gelezinkeliai (LTG) и итальянские логистические компании договорились о развитии новых железнодорожных и других транспортных маршрутов между Каунасом, Триестом и Монфальконе через Дуйсбург в Германии, а также между регионом Балтийского моря, Скандинавией и Италией.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис тогда заявил, что грузопотоки из Турции и других стран региона идут в Скандинавию через порт Триеста. Кроме того, с открытием интермодального терминала в Каунасе увеличиваются объемы грузов в направлении Германии, поэтому сейчас самое подходящее время для перевозить до севера Италии.

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