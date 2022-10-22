Правительство Германии отменило дополнительный сбор за газ

Однако три другие надбавки, которые в настоящее время увеличивают счета за газ, являются законными.

Правительство, впрочем, предупредило, что ни при каких обстоятельствах клиенты не должны произвольно изменять свои бюджетные счета, чтобы вернуть излишне оплаченные расходы. В противном случае их ждут двойные изменения при корректировке бюджетных счетов

Хорошей новостью для большинства клиентов в Германии является то, что им не нужно предпринимать никаких действий самостоятельно. Многие компании подтвердили, что клиентам незачем беспокоиться.

Тем не менее, гражданам по-прежнему советует регулярно записывать показания своих счетчиков электроэнергии и газа в ближайшие месяцы. Это важно для того, чтобы в случае необходимости можно было вернуть переплаченные средства. Это должно войти в привычку, в том числе и потому, что это может помочь мотивировать к экономии.