Правительство Германии отменило дополнительный сбор за газ

Немецкие домохозяйства могут вздохнуть спокойно: объявленный раннее правительством новый налог на закупку газа в предстоящем годовом счете не выставят. В этом финансовом году граждане будут освобождены от него, а те, кто успел уже заплатить, получат свои деньги обратно.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эту хорошую новость сегодня наперебой распространили ведущие СМИ ФРГ. Решение федерального правительства, принятое в короткие сроки, означало, что компании не имели возможности отреагировать достаточно быстро. Газовый сбор должен был вступить в силу уже с начала октября. Но уже несколько недель назад некоторые компании сообщили своим клиентам, что переложат расходы в размере 2,419 цента за киловатт-час на потребителей. Это решение теперь, как явствует из постановления федерального правительства, отменено. Пока, однако, неясно, как поставщики энергии будут возмещать газовый сбор. Очевидно то, что компаниям не разрешат дальше собирать или удерживать налог.
Однако три другие надбавки, которые в настоящее время увеличивают счета за газ, являются законными.
Правительство, впрочем, предупредило, что ни при каких обстоятельствах клиенты не должны произвольно изменять свои бюджетные счета, чтобы вернуть излишне оплаченные расходы. В противном случае их ждут двойные изменения при корректировке бюджетных счетов
Хорошей новостью для большинства клиентов в Германии является то, что им не нужно предпринимать никаких действий самостоятельно. Многие компании подтвердили, что клиентам незачем беспокоиться.
Тем не менее, гражданам по-прежнему советует регулярно записывать показания своих счетчиков электроэнергии и газа в ближайшие месяцы. Это важно для того, чтобы в случае необходимости можно было вернуть переплаченные средства. Это должно войти в привычку, в том числе и потому, что это может помочь мотивировать к экономии.