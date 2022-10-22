На президентских выборах в Литве победил бы Науседа, второй –Вегеле

Ближайшим его соперником мог бы быть бывший председатель Совета адвокатов Игнас Вегеле. За его кандидатуру проголосовали бы 8,9% опрошенных.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Третью позицию занимает глава нынешнего правительства Ингрида Шимоните. 7,9% опрошенных хотели бы видеть ее на посту президента.

Далее следует , председатель Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте, набравшая 6,2%, министр обороны Арвидас Анушаускас — с 5,6%, председатель Демократического союза «Во имя Литвы», экс-премьер Саулюс Сквернялис — с 4,7%, публицист Андрюс Тапинас — с 3,8% поддержки.

Согласно данным опроса, на президентских выборах председатель Союза «крестьян» и «зеленых» Литвы Рамунас Карбаускис получил бы 2,6% голосов, спикер Сейма, глава Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен — 2%.

Включенные в список Аурелюс Верига, Ремигиюс Шимашюс, Аушра Малдейкене, Валдемар Томашевский, Пятрас Гражулис, Габриэлюс Ландсбергис получили менее 2% поддержки.

За другого, то есть неназванного кандидата, проголосовали бы 11,8%. Не голосовали бы 11,9% опрошенных, не знали как ответить 17,8% респондентов.

Компания социологических и рыночных исследований Spinter tyrimai провела опрос 20-30 сентября, было опрошено 1010 человек в возрасте от 18 до 75 лет – половина из них ответила на вопросы по телефону, другая половина – онлайн.

Погрешность результатов исследования составляет 3,1%.

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