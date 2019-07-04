Ужупис – независимая республика в Вильнюсе

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Ужупис (рус. Заречье) – самый маленький район Вильнюса, площадью всего 0,6 км², который от Старого города Вильнюса отделен рекой Вильняле. В начале 90-х годов этот район был достаточно неспокойным местом, а сегодня Ужупис вырос в красивое соседство художников, интеллектуалов и предпринимателей. 1 апреля 1997 года, словно в шутку, но серьезно настроенные жители Ужуписа провозгласили независимость. А как же независимая республика без валюты, власти, гимна, конституции и, самое главное, свободного духа – в Ужуписе найдете все, сообщает портал vilnius-tourism.lt.

1. Ужуписский мост и пограничный пункт

Может ли быть независимая республика без пограничного пункта? Главный вход в республику Ужупис – через Ужуписский мост. Ежегодно 1 апреля, в день празднования независимости, здесь стоит таможня, поэтому вы можете украсить свой паспорт особенной печатью. Весь остальной год перила моста свидетельствуют о зависимости от любви – влюбленные в виде замков любви клянутся друг другу в вечной верности.

2. Под Ужуписским мостом

Узнайте, что вам сулит судьба – спуститесь по Ужуписскому мосту и посмотрите, даст ли речная вода вам покататься на Качелях судьбы. Поверните голову вбок, и вы увидите, что на вас смотрит другая тайна Ужуписа – Ундина. В 2004 году во время наводнения она решила понырять, но вернулась домой и сейчас снова сидит в нише набережной. Только осторожно, если услышите ее пение, она может раз и навсегда заманить вас в Ужупис.

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

3. Магниты и чудеса

Если вы внезапно почувствовали влечение к Ужупису, знайте – магниты делают свое дело. Посетите Ужуписский информационно-туристический центр, в котором вы найдете много маленьких вещиц, фотографий и историй, которые очаруют каждого. Купите какую-нибудь мелочь на память, отправьте открытку с редкой печатью Ужуписской почты или узнайте, что нового и неизведанного увидеть.

4. Скульптуры Ужуписского инкубатора искусства

В 1996 году в доме у реки Вильняле группа студентов Вильнюсской художественной академии основала сообщество деятелей искусства. Инициативу поддержали, поэтому в 2002 году художники договорились с Вильнюсским городским самоуправлением и учредили Ужуписский инкубатор искусства (УИИ). Это место знаменито своими неожиданными изредка сменяющимися скульптурами и инсталляциями. Посетите это место, и вы удивитесь, зарядитесь вдохновением… А может, вы почувствуете себя здесь неловко?

5. Монастырь бернардинцев

Когда-то знаменитый большой библиотекой, монастырь сегодня принадлежит Вильнюсской художественной академии. В воздухе витает дух свободы и творчества и звучит студенческий смех. С другой стороны реки – Тибетская площадь и скульптура мандалы. Сюда можно попасть пешком по безымянному мосту и во время остановок осматривать замки любви.

6. Центр визуального искусства Йонаса Мекаса

Настоящий дом авангардного искусства, центр визуального искусства назван в честь легендарного видеохудожника Йонаса Мекаса – почетного гражданина республики Ужупис. В этом центре вы найдете работы основоположников движения арт-движения Флуксус в современном искусстве Йонаса Мекаса и Юргиса Мачюнаса, а также эксперименты других современных художников, которые творят в различных сферах. Здесь организуются эдукационные занятия – идеальное место узнать о движении Флуксус все.

7. Ужуписский ангел

Легенда гласит, что место для Ангела предложил Далай-лама во время своего визита в Вильнюс. Но и правда очень красивая – жители Ужуписа искали место, где можно увековечить Ужуписского ангела — стража Зенонаса Штейниса, художника и активного члена общества. Он помог превратить не самый красивый и не самый спокойный район в такой Ужупис, какой мы видим сегодня.

8. Конституция Ужуписа

Как в краткий манифест может уместиться богемный дух Ужуписа? Достаточно взглянуть на конституцию Ужуписа. 41-й пункт поможет понять, как думают и живут местные жители – ведь „Человек имеет право быть счастливым“. Конституцию за три часа создали жители Ужуписа Ромас Лилейкис и Томас Чепайтис. Увековеченный на металлической плите манифест сейчас переведен на более чем 50 языков и четко виден на стене по улице Паупе. Загляните сюда, и вы узнаете, что „Человек имеет право жить рядом с Вильняле, а Вильняле течь рядом с человеком“.

9. Вильнюсский цех по производству горшков

В маленькой керамической студии возрождается старинное ремесло. При помощи средневековых инструментов мастера цеха по производству горшков восстанавливают керамические изделия по остаткам археологических раскопок. Посетите постоянную выставку – основатели цеха расскажут вам интересные истории о каждом экспонате. Интересно слушать истории за чашечкой кофе из реконструированных кружек или попробовать самим вдохнуть жизнь в глину.

10. Костел св. Варфоломея

Маленький костел в Ужуписе стоит с 1824 года, но он практически полностью сливается с рядом расположенными домами. С его холма открывается удивительная панорама. В советское время в костеле были оборудованы мастерские скульпторов. Сегодня костел св. Варфоломея принадлежит небольшому Вильнюсскому сообществу белорусских католиков, а мессы здесь проходят на белорусском и польском языках.

11. Сквозняк Йонаса Мекаса

В произведение авангардного искусства можно войти. Сквозняк объединяет Вильнюсскую художественную академию и улицу Ужупе. Сквозняк украшен произведениями художников со всего мира. Узенькая аллея названа в честь создателя фильмов литовского происхождения, основоположника американского авангардного кино Йонаса Мекаса. Если хочется больше авангарда, перейдите Вильняле по мосту „Флуксус“ – это единственный в Литве крытый пешеходный мост, посвященный Юргису Мачюнасу.

12. Еврейское наследие

Многие годы в Ужуписе проживали еврейские купцы. В конце Ужуписа находилось старое еврейское кладбище. Сегодня от него остался только монумент. Тень синагоги, действовавшей в районе до 1941 года, можно увидеть в современном жилом доме.

13. Гора Алтана

Название одного из самых высоких в Вильнюсе холмов происходит от итальянского слова altano, что означает террасу на крыше или беседку. Такая беседка сохранилась до сих пор – ее в 1933 году построила жительница Вильнюса Мелания Длуска с мужем, которые выращивали здесь экзотические растения. Хотя городской совет не выдал разрешения, но здание все-таки появилось. С горы открывается впечатляющая панорама. Если возле Ужуписской гимназии вы подниметесь по лестнице и пойдете по тропинке, много подниматься не придется.

14. Деревянная архитектура района

Не подумайте, что вы попали в деревню. Вы просто оказались в особенной части эксцентричного Ужуписа. В Белом переулке время словно остановилось. Здесь сады и деревянные домики напоминают о длинной истории района – так выглядели первые дома в Ужуписе.

15. Кладбище бернардинцев

Хотя кажется, что просто ходить по кладбищу и оглядываться по сторонам незачем, посетить кладбище бернардинцев стоит. Оно напоминает парк, поэтому в 19-м веке было популярным местом для прогулок. На кладбище, которое было основано в 1810 году, покоится большое количество известных личностей, таких как художник Канутас Русецкас, живописец Витаутас Кайрюкштис, профессор Леонас Боровскис.