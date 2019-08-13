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В 11 муниципалитетах создаются кабинеты помощи наркоманам

Фото pixabay.com

Министерство здравоохранения во вторник сообщило, что в одиннадцати муниципалитетах Литвы откроются мобильные или стационарные кабинеты по оказанию помощи наркоманам.

В них можно будет провериться на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита С, обменять использованные шприцы, иглы и бинты на стерильные, а также получить исчерпывающие рекомендации о том, как начать активное лечение.

Кабинеты откроются в Укмерге, Швенчёнисе, Висагинасе, Вильнюсе, Вильнюсском районе, Кедайняй, Алитусе, Каунасе, Мажейкяй, Клайпеде и Шяуляй. В общей сложности  на оказание помощи наркозависимым лицам за три года будет выделено 1,4 млн евро. Эти так называемые проекты низкопороговых услуг впервые финансируются Европейским союзом.

По словам вице-министра здравоохранения Лины Ярушевичене, цель состоит в том, чтобы помочь потребителям наркотиков защитить себя от инфекционных заболеваний и предохранить своих близких, а также сосредоточить внимание на том, чтобы побудить пациентов осознать, что они больны, и принять осознанное решение обратиться за лечением.

В рамках этих проектов сотрудники кабинетов также будут призывать людей прекратить употребление наркотических и психотропных веществ и стремиться включать их в программы реабилитации, ресоциализации и метадона.

BNS

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