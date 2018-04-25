В 2020 году 20 тыс. латвийцев получат минимальную пенсию в размере 88-208 евро

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В следующем году минимальную пенсию по старости будут получать 20 000 человек, и ее размер в зависимости от стажа и наличия инвалидности будет варьироваться от 88 до 208 евро, сообщил LETA представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

В Минблаге напомнили, что с будущего года минимальный размер пенсии по старости будет рассчитываться в соответствии с базой 80 евро, для инвалидов детства — 122,69 евро.

Таким образом, для людей со стажем от 15 до 20 лет размер минимальной пенсии вырастет с 70,43 до 88 евро, для инвалидов детства — с 117,39 до 134,96 евро.

Для лиц со страховым стажем 21-30 лет пенсии увеличатся с 83,24 евро до 104 евро, при наличии инвалидности — с 138,74 евро до 159,50 евро.

Для пенсионеров, чей стаж составляет 31-40 лет, пенсии вырастут с 96,05 евро до 120 евро, при наличии инвалидности — со 160,08 евро до 184,04 евро. Если рабочий стаж составляет 41 год и больше, минимальная пенсия вырастет со 108,85 до 136 евро, для инвалидов — со 181,42 евро до 208,57 евро.

Министр благосостояния Рамона Петравича ранее заявила, что Минблаг продолжит работу над повышением минимального уровня дохода при разработке бюджетов на последующие годы.