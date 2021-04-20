В Аникщяй установлены 35 случаев COVID-19 неизвестных Литве

В Аникщяй установлены 35 случаев заражения людей еще не идентифицированным штаммом коронавируса, сказала BNS во вторник директор Утенского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Бируте Сапкаускене.

«9 апреля наш департамент получил информацию, что в Аникщяйском районе установлены случаи коронавируса с мутацией E484. Конкретно какой это штамм вируса, информации у нас еще нет, и, по нашим данным, у него еще нет названия, для Литвы он необычен», — сказала глава подразделения НЦОЗ.

По ее словам, пока не замечено, чтобы люди с этим штаммом болели тяжелее. Около трети заболевших уже выздоровели.

Мутация E484 может быть связана с большей устойчивостью штамма к вакцине.