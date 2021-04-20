Президент США решил не увеличивать лимит приема беженцев в страну

Президент США Джо Байден подписал указ, ограничивающий прием беженцев в США исторически низким пределом в 15000 человек, установленным при Дональде Трампе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявление Белого дома, Байден установит окончательное увеличенное ограничение на количество беженцев до конца этого финансового года к 15 мая. Указ Байдена ограничить прием до 15000 удивил правозащитные организации. Они хотели, чтобы президент-демократ немедленно изменил политику в отношении беженцев республиканца Трампа, который на посту главы государства установил эту цифру как способ ограничения иммиграции.

Программа приема беженцев отличается от системы убежища для иммигрантов. Беженцы должны пройти проверку, пока они еще находятся за границей, и получить разрешение на въезд в США, в отличие от иммигрантов, которые прибывают на границу США и затем просят убежища.

Байден в январе сообщил о планах увеличить этот лимит на 2021 финансовый год, заканчивающийся 30 сентября. Осторожный подход президента, по-видимому, был связан с опасениями по поводу возможного приема в последние месяцы большего числа беженцев в условиях увеличения количества иммигрантов, прибывающих на границу США и Мексики, и с нежеланием выглядеть слишком открытым или мягким.