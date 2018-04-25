В Арктике зафиксирован абсолютный минимум количества льда

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В июле в Арктике был зафиксирован абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Можно говорить, что июль стал рекордным по ледовитости. Абсолютный минимум в истории наблюдений по ледовитости в Арктике зафиксирован», — сказал Вильфанд.

В связи с этим Северный морской путь полностью открылся на месяц раньше обычного.

«Обычно это происходит в конце августа — в сентябре. А тут сразу на месяц раньше», — добавил метеоролог.

По словам Вильфанда, среднемесячная температура воздуха в Арктике повторила июльский рекорд 2016 года. В канадском секторе Арктики среднемесячная температура оказалась выше нормы на 4-6 градусов, в некоторых местах — на 7 градусов выше нормы. В российском секторе в отдельных районах климатическая норма была превышена на 5 градусов.