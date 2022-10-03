В армию РФ призывают 120 тысяч человек: Путин подписал указ

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. На военную службу призывают 120 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря в армию призовут 120 тысяч гражданских в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу.
Кроме того, с 1 октября нужно осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России.
В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. Также СМИ писали, что Указ Путина позволяет мобилизовать миллион россиян.korrespondent.net