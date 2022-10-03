В армию РФ призывают 120 тысяч человек: Путин подписал указ

Стоп-кадр видео с сайта recrut.mil.ru

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. На военную службу призывают 120 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря в армию призовут 120 тысяч гражданских в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу.