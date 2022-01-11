В Австралии началась вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет

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В Австралии сегодня начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавирусной инфекции препаратом американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант, пишет ТАСС.

Он заявил, что «3 млн доз вакцины будут распространены перед началом нового учебного года, чтобы 2,3 млн детей, имеющих право на прививку против COVID-19, могли сделать первый укол». Глава ведомства отметил, что дети в возрасте от 5 до 11 лет будут привиты двумя дозами препарата, вводимыми с промежутком в восемь недель.

Министр также сообщил, что к настоящему моменту почти 19 млн взрослых жителей Австралии (более 92%) полностью привиты против коронавируса, а более 3 млн из них уже получили бустерную дозу вакцины.

На сегодняшний день препарат концерна Pfizer — BioNTech является единственной вакциной, одобренной для иммунизации детей в Австралии. Согласно последним данным австралийского Минздрава, в стране зафиксировано свыше 1 млн случаев заражения коронавирусом, из них 381,2 тыс. активных, умерли 2387 человек.