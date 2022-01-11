В мире свыше 305 млн случаев коронавируса — ВОЗ

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Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 305 миллионов, из них почти 5,5 миллиона закончились смертью. Такие данные предоставила в понедельник, 10 января, Всемирная организация здравоохранения.

Так, по состоянию на вечер понедельника, ВОЗ было известно о 305 914 601 инфицированном и 5 486 304 жертвах пандемии. При этом суточный прирост больных составил 1 736 233 человека, а летальных случаев — 4029.

Как указано, отметка в 300 миллионов зараженных была пройдена 8 января, 250 миллионов — 9 ноября, а 200 миллионов — 5 августа.

Рекордное число инфицированных за 24 часа в ВОЗ зафиксировали 6 января, когда было выявлено 2 741 367 новых случаев коронавируса.

Странами-лидерами по заболеваемости COVID являются США (59 миллионов случаев), Индия (35,7 миллиона) и Бразилия (22,5 миллиона); по смертности — США (830 тысяч жертв), Бразилия (619 тысяч) и Индия (483 тысячи).

Напомним, накануне в ВОЗ заявили, что сложная ситуация с COVID-19 в мире продлится еще минимум три месяца, но уже виден конец пандемии.