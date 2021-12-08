В Австралии одобрили прививки Pfizer для детей 5-11 лет

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Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) разрешило вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«TGA предварительно одобрило применение вакцины для лиц в возрасте 5 лет и старше. Это решение дополняет выданное ранее разрешение использовать эту вакцину для иммунизации лиц 12 лет и старше, а также в качестве бустера для взрослых», — говорится в сообщении.

В Управлении, ссылаясь на данные исследований, заверили, что иммунная реакция детей на применение препарата такая же, как и у взрослых, побочные явления остаются умеренными, а профиль безопасности является высоким.