В Австралии произошло сильное землетрясение

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Телеканал АВС сообщает, что сегодня, 22 сентября, на юго-восточном побережье Австралии, рядом с Мельбурном, произошло сильное землетрясение магнитудой 5.9, которое ощущалось во многих частях страны, в том числе в Сиднее и Канберре.

По информации Австралийской государственной сейсмологической службы, землетрясение произошло в 10 км от Мельбурна (штат Виктория).

Сейсмособытие зафиксировано в 09:15 по местному времени, позже была отмечена ещё серия толчков меньшей мощности. Были разрушены или повреждены 46 зданий, а также автодороги.