Литва призывает Ирак активнее участвовать в принудительном возврате нелегальных мигрантов

Обсуждая проблемы холодного сезона для мигрантов, попавших на территорию Литвы, представители стран договорились продолжить организацию консульских представительств МИД Ирака в Литве, выдачу проездных документов нелегально пересекшим границу Литвы и помощь им в возвращении в их страну.

По данным министерства, ближайшая миссия должна состояться в конце сентября.

В ходе беседы господин Ландсбергис подчеркнул необходимость дальнейшей приостановки полетов иракских авиакомпаний в Беларусь.

Он также заявил, что Литва поддерживает усилия правительства Ирака по достижению стабильности и демократии в стране, а также по осуществлению социально-экономических реформ.

Это третья встреча Г. Ландсбергиса и Ф. Хуссейна в этом году. Министр пригласил коллегу посетить Литву.

За сутки в Литву пытались попасть около 19 нелегальных мигрантов, их развернули на границе, сообщила Служба охраны госграницы (СОГГ).

Два десятка мигрантов не были допущены в Литву в понедельник, а в воскресенье их число достигло почти полусотни.

Во вторник нелегалы из Беларуси пытались проникнуть через Игналинский, Швенченский и Варенский районы.

Более половины из упомянутых 19 иностранцев планировали попасть в Литву через пограничный участок в Игналинском районе.

Во вторник ни одного из нелегальных мигрантов в Литву не пустили.

Во вторник вечером в районе Швенчёнского района на белорусской стороне стреляли — было произведено три выстрела.

За минувшие сутки на границе на литовской стороне не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.

В этом году через границу с Беларусью в Литву въехали почти 4,2 тысячи нелегальных мигрантов, большинство из которых иракцы.

164 мигранта были возвращены из Литвы в страны происхождения, некоторые из них уехали добровольно, воспользовавшись государственной финансовой помощью, или были депортированы.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.