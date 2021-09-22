Литва призывает Ирак активнее участвовать в принудительном возврате нелегальных мигрантов

Литва призывает Ирак более активно участвовать в процессе принудительного возвращения мигрантов, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
«Сотрудничество с Ираком по добровольному возвращению иракцев идет слаженно, но мы хотим более активной помощи со стороны Ирака в приеме его граждан, чьи прошения о предоставлении убежища были отклонены и которые будут принудительно высланы из Литвы», — сказал глава литовской дипломатии.
Как сообщило во вторник МИД, Г, Ландсбергис обсудил эти вопросы в Нью-Йорке с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хуссейном.
Обсуждая проблемы холодного сезона для мигрантов, попавших на территорию Литвы, представители стран договорились продолжить организацию консульских представительств МИД Ирака в Литве, выдачу проездных документов нелегально пересекшим границу Литвы и помощь им в возвращении в их страну.
По данным министерства, ближайшая миссия должна состояться в конце сентября.
В ходе беседы господин Ландсбергис подчеркнул необходимость дальнейшей приостановки полетов иракских авиакомпаний в Беларусь.
Он также заявил, что Литва поддерживает усилия правительства Ирака по достижению стабильности и демократии в стране, а также по осуществлению социально-экономических реформ.
Это третья встреча Г. Ландсбергиса и Ф. Хуссейна в этом году. Министр пригласил коллегу посетить Литву.
За сутки в Литву пытались попасть около 19 нелегальных мигрантов, их развернули на границе, сообщила Служба охраны госграницы (СОГГ).
Два десятка мигрантов не были допущены в Литву в понедельник, а в воскресенье их число достигло почти полусотни.
Во вторник нелегалы из Беларуси пытались проникнуть через Игналинский, Швенченский и Варенский районы.
Более половины из упомянутых 19 иностранцев планировали попасть в Литву через пограничный участок в Игналинском районе.
Во вторник ни одного из нелегальных мигрантов в Литву не пустили.
Во вторник вечером в районе Швенчёнского района на белорусской стороне стреляли — было произведено три выстрела.
За минувшие сутки на границе на литовской стороне не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.
В этом году через границу с Беларусью в Литву въехали почти 4,2 тысячи нелегальных мигрантов, большинство из которых иракцы.
164 мигранта были возвращены из Литвы в страны происхождения, некоторые из них уехали добровольно, воспользовавшись государственной финансовой помощью, или были депортированы.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.