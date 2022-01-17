В Австрии введут обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 18 лет

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Правительство Австрии решило, что вакцинация от коронавируса будет обязательна для жителей страны в возрасте от 18 лет. Об этом сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер, представляя соответствующий законопроект, передает ТАСС.

«Обязательная вакцинация стартует в начале февраля», — сказал Карл Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

Правительство Австрии ранее объявляло о плане ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей страны от 14 лет. Эта принудительная мера оказалась непопулярна в австрийском обществе и вызвала беспрецедентные протесты.