В Азербайджане анонсировали подписание энергетического соглашения с ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что готовится в ближайшие дни подписать с ЕС документ в сфере энергетической безопасности. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.
«В ближайшее время между Европейским Союзом и Азербайджаном будет подписан важный документ – документ по энергетической безопасности, который поднимет наше сотрудничество на более высокий уровень», – заявил Алиев на совещании по итогам первого полугодия.
Он напомнил о своих неоднократных встречах и телефонных разговорах с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и отметил, что главной темой обсуждений является нормализация азербайджанско-армянских отношений.
Накануне СМИ сообщили, что Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа и расширения трубопровода. В документе отмечается, что ЕС планирует импортировать Южным газовым коридором не менее 20 млрд кубометров газа из Азербайджана ежегодно до 2027 года «согласно коммерческой целесообразности и рыночному спросу».