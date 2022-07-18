В Азербайджане анонсировали подписание энергетического соглашения с ЕС

Фото kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что готовится в ближайшие дни подписать с ЕС документ в сфере энергетической безопасности. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

«В ближайшее время между Европейским Союзом и Азербайджаном будет подписан важный документ – документ по энергетической безопасности, который поднимет наше сотрудничество на более высокий уровень», – заявил Алиев на совещании по итогам первого полугодия.