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В Европе тысячам человек пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров

Фото pixabay.com

Сильные лесные пожары продолжают распространяться в ряде европейских стран, в том числе во Франции, Испании, Португалии, Греции, Венгрии и Хорватии, сообщает в воскресенье Sky News.

В этом году сезон пожаров в Европе начался раньше обычного — после необычайно засушливой жаркой весны. Местные власти связывают это явление с климатическими изменениями.

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Из-за начавшихся пожаров пришлось эвакуироваться тысячам человек.

Между тем 3 тыс. пожарных задействованы в тушении огня и спасении домов на юго-западе Франции в департаменте Жиронда.

В Португалии более 1 тыс. пожарных и обычные граждане пытаются не подпустить огонь к жилым постройкам.

В Испании пожарные службы стараются сдержать распространение нескольких очагов лесных пожаров. Шестой день идет борьба с огнем в районе Лас-Урдес в автономном обществе Эстремадура. С юга автономного общества Андалусия из-за угрозы пожаров эвакуировали 3 тыс. жителей местных деревень.

«Пока выбросы парниковых газов не снизят до нуля, периоды аномальной жары будут усиливаться, будут происходить чаще и длиться дольше», — так прокомментировал ситуацию представитель Института Пьера-Симона-Лапласа Роберт Воард.

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