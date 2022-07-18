Прогулочную тропу назвали Одесской, и украинцы дарят Клайпеде памятник «Якорь-сердце»

После того, как Клайпеда приняла решение назвать прогулочную тропу на набережной в Мялнраге именем Одессы, этот украинский город подарил и уже доставил в Клайпеду памятник «Якорь-сердце», который будет установлен на этой трассе.

В июне в Клайпедское городское самоуправление поступило обращение Одесского горсовета о передаче городу-партнеру Клайпеде памятника «Якорь-сердце» — туристического символа города Одессы. Этот памятник передан Клайпеде в дар.