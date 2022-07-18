Прогулочную тропу назвали Одесской, и украинцы дарят Клайпеде памятник «Якорь-сердце»

После того, как Клайпеда приняла решение назвать прогулочную тропу на набережной в Мялнраге именем Одессы, этот украинский город подарил и уже доставил в Клайпеду памятник «Якорь-сердце», который будет установлен на этой трассе.
В июне в Клайпедское городское самоуправление поступило обращение Одесского горсовета о передаче городу-партнеру Клайпеде памятника «Якорь-сердце» — туристического символа города Одессы. Этот памятник передан Клайпеде в дар.
На прошлой неделе вице-мэры Одессы Сергей Тетюхин и Дмитрий Жеман встретились с мэром города-порта Витаутасом Грубляускасом в Клайпеде и официально передали символ Одессы.
Относительно перехода памятника в ведение самоуправления уже подготовлен проект решения, его должен утвердить горсовет Клайпеды.
В конце марта городской совет дал согласие назвать тропу, протянувшуюся вдоль моря по дюнам в Клайпеде, в Мялнраге, Одесской прогулочной тропой.
В ходе встречи вице-мэр Одессы Тетюхин сказал, что «мы всегда знали, что в Литве живут наши друзья, но сейчас эта дружба по-настоящему раскрылась. Клайпеда — это кусочек Одессы, а Одесса — это кусочек Клайпеды», и пообещал подарить городу символический памятник.
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