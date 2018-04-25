В. Бакас: спецслужбы использовались в предвыборной борьбе

Полученный в прошлом году от информатора материал о предположительно незаконном сборе информации В. Бакас передал правоохране, но она отказалась начать досудебное расследование.

Однако политик не раскрывает, указано ли в предоставленном ему в прошлом году сообщении, по заказу каких политиков или политика проводился предположительно незаконный сбор информации.

«Я бы не хотел комментировать, подробнее я смогу рассказать только в том случае, если будет парламентское расследование», – сказал В. Бакас.

Он также отметил, что полностью доверяет информатору.

В. Бакас надеется, что в сейме всё же будет проведено парламентское расследование в связи с полученным им в прошлом году материалом.

«Я бы хотел призвать всех реагировать спокойно, каждого из нас взвесить эту ситуацию, возможно, задать вопрос, приемлем ли в демократическом государстве такой сбор информации о не имеющих никакого отношения лицах, о многих лицах, является ли нормальной практикой такая предвыборная борьба, которая предположительно велась с использованием сотрудников некоторых спецслужб?» – сказал член сейма.

Он сказал, что в среду ознакомил с имеющимся у него материалом членов КНБО.

В. Ушацкас- ДГБ запугивал членов его команды во время предвыборной кампании

Бывший министр иностранных дел Литвы, дипломат Вигаудас Ушацкас заявил, что во время кампании президентских выборов сотрудники Департамента госбезопасности (ДГБ) связывались членами его команды, запугивали их, стремясь отговорить от участия в кампании.

Фото BFL/Гядмантаса Крописа

В. Ушацкас, работающий сейчас в бизнесе, также сказал, что получал предупреждения о том, что за ним активно следят спецслужбы.

«Когда я вернулся в Литву и готовился к президентской предвыборной кампании, а также во время кампании я получал несколько предупреждений от различных людей, бывших и находящихся на службе, которые меня предупреждали, что службам дано указание пристально следить за мной, и что против меня готовится системный выпад с наклеиванием этикетки пророссийского кандидата», – сказал В. Ушацкас BNS в среду.

«Во время кампании были беседы, звонки представителей ДГБ членам моей команды с целью их запугивания и поднятия определенных вопросов, чтобы отпугнуть их от дальнейшего участия в моей команде. Это бросает тень на репутацию служб», – добавил он.

По словам В. Ушацкаса, мишенью системных нападок стало и его новое место работы – группа компаний авиационного бизнеса Avia Solutions Group.

«Я считаю, что объектом системных нападок стал не только я, но и одна из наиболее успешных групп литовского капитала в мире Avia Solutions Group, которую различными способами пытаются принизить и подорвать ее репутацию как наиболее современной, прогрессивной и прозрачной компании», – сказал В. Ушацкас.

Так он комментировал информацию, предоставленную высокопоставленным сотрудником разведки бывшему тогда председателем Комитета по нацбезопасности и обороне Витаутасу Бакасу.

Вели следствие в отношении команды Г. Науседы?

По представленной должностным лицом информации, во время первой беседы в июле 2018 года заместитель директора ДГБ Ремигиюс Бридикис указал собрать информацию о членах команды одного из кандидатов в президенты и бизнесменах, к которым обратятся за помощью на выборах.

Фото BFL/Греты Скарайтене

Информатор утверждает, что ему было указано лично проверить базу данных ДГБ и лично передать собранную информацию директору ДГБ Дарюсу Яунишкису.

В списке, кроме прочих, руководство штаба Г. Науседы, нынешний канцлер президентской администрации Альге Будрите, политологи Линас Кояла и Миндаугас Юркинас, композитор Гедрюс Купрявичюс, режиссер Арунас Матялис, музыкант Юргис Диджюлис, предприниматель и политик Айварас Абромавичюс, философы Витаутас Рубавичюс и Миндаугас Кубилюс, бизнесмены Илья Лаурс и Владас Лашас.

В другой список было внесено более 40 бизнесменов, среди них – председатель правления группы Girteka Logistics Миндаугас Райла, основной акционер группы компании Norfa Дайнюс Дундулис, глава молокоперерабатывающей группы Rokiskio suris Далюс Трумпа, владелец компании Grigeo Гинтаутас Пангонис, председатель правления KG Group Таутвидас Барштис.

По данным должностного лица, Р. Бридикис указал, что это «особо секретное поручение», а через несколько дней информация была представлена Д. Яунишкису.

«В конце беседы директор мне сказал, что он не будет пересказывать «Ему» представленную информацию в полном объеме, а лишь назовет лиц, которые являются плохими», – говорится в обращении, фамилии не называются.

ДГБ отрицает

В среду ДГБ решительно опроверг эту информацию. «Мы решительно отрицаем информацию, появившуюся в СМИ. ДГБ точно не собирал и не предоставлял никакой информации об упомянутых лицах», – заявила BNS представитель ДГБ по связям с общественностью Аурелия Каткувене.

Д. Грибаускайте не комментирует

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что не может комментировать сообщение о деятельности Департамента госбезопасности (ДГБ) накануне выборов, потому что не располагает информацией об этом.

Фото lrp.lt

«Мы не можем комментировать то, чего не знаем», – говорится в присланном BNS комментарии офиса экс-президента.

Напомним, в среду была обнародована информация о том, что высокопоставленный сотрудник разведки информировал представителей сейма и правоохраны, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.