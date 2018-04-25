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В батальоне НАТО в Литве установлены ещё четыре случая коронавируса, общее число – 24

Nuotrauka BFL/Mindaugas Kulbis

В дислоцированном в Литве батальоне НАТО в четверг подтверждено ещё четыре случая коронавируса, общее число заразившихся выросло до 24.

«Да, случаев стало больше. Общее число 24», – сказал BNS в четверг вечером пресс-атташе батальона, голландский капитан Эверт-Ян Даниэльс.

По словам офицера, военнослужащие, у которых выявлен вирус, переведены из казарм в Рукле в Пабраде, где они изолированы, чтобы ограничить распространение вируса.

Офицер не стал детализировать гражданство военных. Ранее было подтверждено, что два заразившихся инфекцией голландских военнослужащих доставлены самолётом в Нидерланды.

Во избежание распространения коронавируса военные учения проводятся только внутри батальона, совместные с другими подразделениями действия ограничены.

Боевая группа батальона расширенного передового присутствия НАТО была размещена в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Командование батальоном осуществляет Германия.

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