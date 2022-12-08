В Беларуси будет введена смертная казнь за госизмену для чиновников и военных

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Палата представителей Беларуси приняла в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов в вопросах уголовной ответственности», который, в частности, предполагает введение смертной казни за государственную измену для чиновников и военнослужащих.

Белорусская служба Радио Свобода сообщает, что эта поправка была принята большинством голосов.