В Беларуси будет введена смертная казнь за госизмену для чиновников и военных

Палата представителей Беларуси приняла в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов в вопросах уголовной ответственности», который, в частности, предполагает введение смертной казни за государственную измену для чиновников и военнослужащих.
Белорусская служба Радио Свобода сообщает, что эта поправка была принята большинством голосов.
Законодатели также внесли изменения в статью «Диверсия» Уголовного кодекса Беларуси. Вместо «причинение ущерба экономической безопасности и обороноспособности» целью преступления теперь будет считаться причинение ущерба экономической и (или) военной безопасности.
Статья дополнена примечанием об освобождении лица от уголовной ответственности за подготовительные действия к диверсии в случае её предотвращения.
Также вводится статья об ответственности за распространение заведомо ложных сведений, порочащих армию и силовые структуры Беларуси.NEWSru.co.il