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В Беларуси будет введена смертная казнь за госизмену для чиновников и военных

Фото president.gov.by

Палата представителей Беларуси приняла в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов в вопросах уголовной ответственности», который, в частности, предполагает введение смертной казни за государственную измену для чиновников и военнослужащих.

Белорусская служба Радио Свобода сообщает, что эта поправка была принята большинством голосов.

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Законодатели также внесли изменения в статью «Диверсия» Уголовного кодекса Беларуси. Вместо «причинение ущерба экономической безопасности и обороноспособности» целью преступления теперь будет считаться причинение ущерба экономической и (или) военной безопасности.

Статья дополнена примечанием об освобождении лица от уголовной ответственности за подготовительные действия к диверсии в случае её предотвращения.

Также вводится статья об ответственности за распространение заведомо ложных сведений, порочащих армию и силовые структуры Беларуси.

NEWSru.co.il

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