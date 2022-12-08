Маяускас будет баллотироваться в мэры Вильнюса

Он сказал, что принял такое решение «в убеждении, что пришло время людей, которые не боятся брать на себя личную ответственность».

«Независимо от политических партий, я смогу представлять всех граждан и отдать Вильнюсу все свои силы. Приглашаю обращаться всех, кто меня поддерживает, у кого есть идеи или предложения», — сказал политик.

Маяускас на прошлой неделе был исключен из рядов Союза Отечества – Литовских христианских демократов (консерваторов) за то, что поддержал несогласованное с правительством предложение о продлении льготы по налогу на добавленную стоимость для сектора общественного питания на весь 2023 год.

Политик заявил во вторник, что уходит с поста председателя Комитета по бюджету и финансам Сейма.

Правящая партия свободы выдвигает в мэры Томаса Витаутаса Раскявичюса, консерваторы — нынешнего вице-мэра Валдаса Бенкунскаса, социал-демократы — депутата Расу Будбергите, Союз демократов «Во имя Литвы» — депутата Лукаса Савицкаса, Союз «крестьн» и «зеленых» Литвы — депутата Европарламента Стасиса Якелюнаса, Партия «Свобода и справедливость» — бывшего мэра столицы Артураса Зуокаса, Партия регионов Литвы — бывшего командующего армией Валдаса Туткаса.

Выборы муниципальных советов и мэров пройдут весной 2023 года.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено