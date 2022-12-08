Билотайте выдвигает предложение продлить ЧП: угроза остается

В связи с тем, что война России против Украины продолжается, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте представляет предложение правительства о продлении чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Россией и Беларусью еще на три месяца – до 16 марта следующего года включительно.
Представляя проект постановления в Сейме в четверг, министр отметила, что при продлении чрезвычайного положения никаких новых мер вводить не предлагается и сохраняются действующие ограничения: закрытие границ для граждан России, разворот мигрантов, усиление защиты внешней границы.
«Предложено все, что было в предыдущем проекте постановления, просто остаются угрозы нашей национальной безопасности, здесь нет политических вопросов, это безопасность нашего государства», — сказала Билотайте.
После внесения законопроекта о чрезвычайном положении в Сейм, позднее в четверг состоится первое голосование по нему.
Срок действия аналогичного решения о продлении чрезвычайного положения, принятого в сентябре, истекает 16 декабря.
Чрезвычайное положение по всей стране было введено 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, и дважды продлевалось, но в итоге было оставлено только в приграничных с Россией и Беларусью райнах.
В проекте, как и в действующем в настоящее время постановлении Сейма, предлагается и в дальнейшем препятствовать въезду на территорию Литвы граждан России, не соответствующих критериям правительства.
Согласно соглашению между странами Балтии и Польшей, с сентября только российские дипломаты, диссиденты, сотрудники транспортных компаний, члены семей граждан ЕС, а также россияне с видом на жительство или долгосрочными национальными визами стран Шенгенской зоны пересечь внешнюю границу Европейского Союза (ЕС).
Граждане России по-прежнему могут путешествовать в Калининградскую область и обратно транзитными поездами через Литву.
Также предлагается оставить положение, определяющее политику возврата мигрантов, о том, что иностранцы, намеревающиеся пересечь или пересекшие внешнюю границу ЕС в неустановленных местах, не могут быть допущены в страну. Это положение не распространяется на лиц, спасающихся от военной агрессии или преследований.
В ноябре прошлого года на границе с Беларусью было объявлено чрезвычайное положение из-за волны нелегальной миграции. Оно длилось продолжалось до середины января.
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