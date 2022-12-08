Билотайте выдвигает предложение продлить ЧП: угроза остается

«Предложено все, что было в предыдущем проекте постановления, просто остаются угрозы нашей национальной безопасности, здесь нет политических вопросов, это безопасность нашего государства», — сказала Билотайте.

После внесения законопроекта о чрезвычайном положении в Сейм, позднее в четверг состоится первое голосование по нему.

Срок действия аналогичного решения о продлении чрезвычайного положения, принятого в сентябре, истекает 16 декабря.

Чрезвычайное положение по всей стране было введено 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, и дважды продлевалось, но в итоге было оставлено только в приграничных с Россией и Беларусью райнах.

В проекте, как и в действующем в настоящее время постановлении Сейма, предлагается и в дальнейшем препятствовать въезду на территорию Литвы граждан России, не соответствующих критериям правительства.

Согласно соглашению между странами Балтии и Польшей, с сентября только российские дипломаты, диссиденты, сотрудники транспортных компаний, члены семей граждан ЕС, а также россияне с видом на жительство или долгосрочными национальными визами стран Шенгенской зоны пересечь внешнюю границу Европейского Союза (ЕС).

Граждане России по-прежнему могут путешествовать в Калининградскую область и обратно транзитными поездами через Литву.

Также предлагается оставить положение, определяющее политику возврата мигрантов, о том, что иностранцы, намеревающиеся пересечь или пересекшие внешнюю границу ЕС в неустановленных местах, не могут быть допущены в страну. Это положение не распространяется на лиц, спасающихся от военной агрессии или преследований.

В ноябре прошлого года на границе с Беларусью было объявлено чрезвычайное положение из-за волны нелегальной миграции. Оно длилось продолжалось до середины января.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено