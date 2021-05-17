В Беларуси расширили права силовиков

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал изменения в законы по вопросам обеспечения национальной безопасности страны, которые касаются работы органов внутренних дел и ряда других силовых структур, сообщает в понедельник агентство БелТА.

Ранее документ был принят белорусским парламентом.

Нововведениями уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Согласно документу, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков. При этом они не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляется право для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности запрещать гражданам осуществление видеозапись, кино- и фотосъемку. Также им разрешается вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей. Конкретизируются основания для проведения личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей, транспортных средств. Теперь такой досмотр можно проводить прямо при задержании.