В Беларуси заблокирован доступ к «Польскому радио»

Материалы белорусской службы «Польского радио» доступны в Беларуси через VPN, а также через радиоволны.

Новости белорусской службы «Польского радио» до сих пор можно услышать по всей Беларуси трижды в день на длинных волнах 225 кГц.

По данным Детектор медиа, «Польское радио» является крупнейшим общественным радиовещателем в Польше. Портал Polskieradio.pl ежедневно публикует новости Польши и мира, специальные репортажи и другие материалы.