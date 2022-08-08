TOP,Сегодня в мире,Соседи

В Беларуси заблокирован доступ к «Польскому радио»

Фото pixabay.com

В Беларуси заблокирован доступ к порталу «Польского радио» polskieradio.pl. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает пресс-служба радиостанции.

«После того, как в конце июля белорусские власти признали портал «Польское радио» «экстремистским», доступ к нему сохранялся почти неделю. Режим Лукашенко активно борется с независимыми СМИ, особенно в последние два года, блокируя доступ к сайтам, признавая их экстремистскими, препятствуя печати и распространения газет», — скащано в сообщении. 

реклама

Материалы белорусской службы «Польского радио» доступны в Беларуси через VPN, а также через радиоволны.

Новости белорусской службы «Польского радио» до сих пор можно услышать по всей Беларуси трижды в день на длинных волнах 225 кГц.

По данным Детектор медиа, «Польское радио» является крупнейшим общественным радиовещателем в Польше. Портал Polskieradio.pl ежедневно публикует новости Польши и мира, специальные репортажи и другие материалы.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.