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В Беларуси запустили цепную реакцию на АЭС

Фото из открытых интернет-источников

В реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции началась управляемая цепная реакция деления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

«В соответствии с графиком сооружения БелАЭС на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности», — проинформировали в пресс-службе. Таким образом, положено начало жизненного цикла реактора.

В ближайшее время на первом энергоблоке проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главной особенностью энергоблока является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.

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