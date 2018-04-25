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TOP,Новости,Политика

Политологи: эти выборы могут быть переломными в литовской политике

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Литва пока выбрала половину парламента, но очевидно, что преимущество получили правые — формируется выборная коалиция лидера списка консерваторов Ингриды Шимоните, полагают политологи, давая оценку результатам выборов. 

ingrida šimonytė/ Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) Айне Рамонайте говорит, что после первого тура «либеральные партии или правые партии выглядят явными победителями». 

«Формируется новое противостояние в литовской политике между консервативным и больше склоняющимся влево Литовским союзом «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) и большим либеральным блоком, в который сейчас могут претендовать как минимум три партии», — сказала BNS политолог. 

Ramūnas Karbauskis/ Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Доцент ИМОПН ВУ Мажвидас Ястрамскис отмечает, что правые получили более 40% голосов. 

«Эти выборы могут быть переломными, похоже, что мы говорим о де-факто выборной коалиции консерваторов и двух либеральных партий, они получили около 42% голосов, такого не бывало», — сказал BNS М. Ястрамскис. 

Оба политолога называют неожиданностью успех Партии свободы и плохой, по их мнению, результ социал-демократов. 

Laisvės partija/ Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

«Результат социал-демократов удивил, что они не вернули себе позиции, а уступили эти позиции другим, отчасти даже есть аналогии с судьбой социал-демократов в других странах, это сочетание левой экономической политики социал-демократов и либеральных установок в моральном пространстве, кажется, не вполне годится в современных условиях, а возникает иное противостояние — между более консервативными левыми силами и более либеральными силами. Определенное перераспределение противостояния, мне кажется, заметно во всей Европе», — сказала А. Рамонайте. 

М. Ятрамскис отметил, что социал-демократы показали худший результат с 2000 года. 

А. Рамонайте объяснила успех Партии свободы приходом нового электората, так как часть молодежи впервые голосовала на выборах в сейм. М. Ястрамскис отмечает, что правые лучше мобилизовались, о чем свидетельствует и высокая явка в вильнюсских округах. 

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