Политологи: эти выборы могут быть переломными в литовской политике

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Литва пока выбрала половину парламента, но очевидно, что преимущество получили правые — формируется выборная коалиция лидера списка консерваторов Ингриды Шимоните, полагают политологи, давая оценку результатам выборов.

ingrida šimonytė/ Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) Айне Рамонайте говорит, что после первого тура «либеральные партии или правые партии выглядят явными победителями».

«Формируется новое противостояние в литовской политике между консервативным и больше склоняющимся влево Литовским союзом «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) и большим либеральным блоком, в который сейчас могут претендовать как минимум три партии», — сказала BNS политолог.

Ramūnas Karbauskis/ Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Доцент ИМОПН ВУ Мажвидас Ястрамскис отмечает, что правые получили более 40% голосов.

«Эти выборы могут быть переломными, похоже, что мы говорим о де-факто выборной коалиции консерваторов и двух либеральных партий, они получили около 42% голосов, такого не бывало», — сказал BNS М. Ястрамскис.

Оба политолога называют неожиданностью успех Партии свободы и плохой, по их мнению, результ социал-демократов.

Laisvės partija/ Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

«Результат социал-демократов удивил, что они не вернули себе позиции, а уступили эти позиции другим, отчасти даже есть аналогии с судьбой социал-демократов в других странах, это сочетание левой экономической политики социал-демократов и либеральных установок в моральном пространстве, кажется, не вполне годится в современных условиях, а возникает иное противостояние — между более консервативными левыми силами и более либеральными силами. Определенное перераспределение противостояния, мне кажется, заметно во всей Европе», — сказала А. Рамонайте.

М. Ятрамскис отметил, что социал-демократы показали худший результат с 2000 года.

А. Рамонайте объяснила успех Партии свободы приходом нового электората, так как часть молодежи впервые голосовала на выборах в сейм. М. Ястрамскис отмечает, что правые лучше мобилизовались, о чем свидетельствует и высокая явка в вильнюсских округах.