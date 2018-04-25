За сутки подтверждено 125 новых случаев коронавируса, общее число — 6248

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За минувшие сутки в Литве установлено 125 новых случая коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 6248, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Сейчас коронавирусом в Литве больны 3330 человек, 2793 человека выздоровели.

От COVID-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам ушли из жизни 22 зараженных.

В изоляции находятся 31 тыс. 286 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 319 завозных случаев.

За минувшие сутки проверено 2319 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 860 тыс. 542 теста.