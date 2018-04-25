В 1-м туре мандаты обеспечили себе два представителя ИАПЛ-СХС и И. Шимоните

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В первом туре выборов в сейм парламентские мандаты обеспечили себе три политика: два кандидата Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Чеслав Ольшевский и Беата Петкевич, а также выдвинутся консерваторами Ингрида Шимоните.

Член сейма Ч. Ольшевский получил в округе Медининкай почти 53% голосов, вице-мэр Шальчининкского района Б. Петкевич избрана членом сейма в округа Шальчининкай-Вильнюс с 60% голосов.

Первый номер списка Союза Отечества-Литовских христианских демократов, парламентарий И. Шимоните получила парламентский мандат в вильнюсском Антакальнисском округе с 61% голосов.