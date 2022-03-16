В Бельгии открыт новый центр для украинских беженцев

В столице Бельгии Брюсселе был открыт новый центр регистрации беженцев из Украины. Об этом пишет издание The Brussels Times.
«С понедельника украинцы, которые спасаются от российского вторжения, могут зарегистрироваться в Бельгии и «получить временную защиту», — пишет издание.
Украинцы могут получить в стране «временную защиту», которая поможет им остаться в Бельгии, а также устроиться на работу.
В целом власти Бельгии надеются на то, что в новом центре можно будет регистрировать больше беженцев, чем в предыдущем.
Отметим, что с тех пор, как был открыт центр приема беженцев, в Бельгии зарегистрировались 6048 украинцев, из которых 2059 нужно жилье.korrespondent.net
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