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В Бельгии открыт новый центр для украинских беженцев

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В столице Бельгии Брюсселе был открыт новый центр регистрации беженцев из Украины. Об этом  пишет издание The Brussels Times.

«С понедельника украинцы, которые спасаются от российского вторжения, могут зарегистрироваться в Бельгии и «получить временную защиту», — пишет издание.

Украинцы могут получить в стране «временную защиту», которая поможет им остаться в Бельгии, а также устроиться на работу.

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В целом власти Бельгии надеются на то, что в новом центре можно будет регистрировать больше беженцев, чем в предыдущем.

Отметим, что с тех пор, как был открыт центр приема беженцев, в Бельгии зарегистрировались 6048 украинцев, из которых 2059 нужно жилье. 

korrespondent.net

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