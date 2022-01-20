В Белом доме рассказали, что сочтут вторжением в Украину

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Белый дом будет считать «новым вторжением» России в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден четко говорил российскому президенту: если какие-либо военные силы РФ пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников», — отмечается в заявлении Псаки.

Пресс-секретарь отметила, что у Москвы есть «большой опыт стратегии агрессии, помимо военных действий». Она привела примеры — это «кибератаки и тактика использования нерегулярных вооруженных формирований».

По словам Псаки, Байден подтвердил, что на подобные действия «будет дан решительный, зеркальный и единый ответ».

Армии не будет

Администрация США, вряд ли станет отправлять войска в Украину в случае вторжения РФ. Вашингтон не имеет договорных обязательств перед Киевом. Об этом в четверг, 20 января, пишет агентство Associated Press.

Отмечается, что развязывание войны против России в Украине «может связать силы и ресурсы США на долгие годы и привести к тяжелым человеческим жертвам» в то время как администрация Байдена «пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности».

«Причина отказа от вступления напрямую в российско-украинскую войну проста: Соединенные Штаты не имеют договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами», — говорится в материале.

При этом агентство отмечает, что бездействие сопряжено с риском того, что может означать «согласие с будущими действиями России против других стран Восточной Европы, таких как прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва».

Пока что, считает агентство, нет полной ясности в том, как США могут помочь Украине, если Россия все же вторгнется на ее территорию.