В Белом доме сочли абсурдными слухи о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США

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Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли назвал абсурдными слухи о попытках России посодействовать переизбранию Дональда Трампа президентом США на второй срок. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News,сообщает ТАСС.

«Это просто абсурд. Очередная лживая, связанная с Россией, охота на ведьм, которая началась в тот момент, когда президент приступил к исполнению своих полномочий, и продолжается до сих пор», — сказал Гидли.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Трамп 14 февраля «устроил разнос» временно исполняющему обязанности директора Национальной разведки Джозефу Магуайру. Поводом стал закрытый брифинг 13 февраля для членов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США. По данным газеты, сотрудница аппарата директора Национальной разведки Шелби Пирсон, проводившая брифинг, демонстративно акцентировала внимание на приписываемых РФ попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания Трампа.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в опубликованном в субботу интервью телекомпании ABC заверил, что не получал разведывательную информацию, свидетельствующую о том, что в России якобы симпатизируют Трампу и тайно предпринимают шаги с целью содействовать его переизбранию.