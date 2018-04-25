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TOP,Сегодня в мире

В Болгарии строят газопровод в обход Украины

Фото turkstream.info

Болгария начала строить участок газопровода для транспортировки газа по второй ветке российского Турецкого потока в обход Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Наши болгарские коллеги проинформировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке Турецкого потока, и, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии, посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня», — сказал он после переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой.

По его словам, работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году.

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Отметим, на прошлой неделе Турецкий поток начали заполнять газом в рамках завершающего этапа испытаний перед вводом в эксплуатацию.

Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов.

Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года. Напомним, 19 ноября 2018 года Эрдоган и Путин запустили первую нитку газопровода Турецкий поток, которая проходит по дну Черного моря. В декабре на территории Турции началось строительство наземной части Турецкого потока. 

Проект Турецкий поток предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. 

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