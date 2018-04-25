В Болгарии строят газопровод в обход Украины

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Болгария начала строить участок газопровода для транспортировки газа по второй ветке российского Турецкого потока в обход Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Наши болгарские коллеги проинформировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке Турецкого потока, и, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии, посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня», — сказал он после переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой.

По его словам, работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году.