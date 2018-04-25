Таможня: в Литву ввозится и нелегально продаётся всё больше животных

Литовская таможня отмечает, что в последнее время зачастую ввозимые из третьих стран в Литву для выставок, лечения, туристических или иных целей собаки или кошки не возвращаются назад, а продаются в Евросоюзе (ЕС).

Как сообщила таможня, за 9 месяцев этого года только на погранпереходе Мядининкай (на границе с Беларусью) зафиксировано 1950 случаев, когда животные были привезены из третьей страны. Из них 77 раз такие лица с животными были возвращены назад из-за попытки незаконного провоза животных.

На прошлой неделе на погранпереходе Мядининкай гражданки России обманным путем пытались ввезти через Литву в Эстонию 10 собак, на которых не было необходимых для пересечения госграницы документов.