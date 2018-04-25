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TOP,Новости,Политика

Ю.Сабатаускас: Р.Карбаускис должен покинуть управление «аграриями»

Фото BFL/Томас Урбеленис

Лидер парламентской оппозиции в Литве, социал-демократ Юлюс Сабатаускас заявил, что поскольку во вторник правящим не удалось уволить спикера сейма Виктораса Пранцкетиса, то лидер Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис не контролирует свою партию, поэтому должен уйти в отставку.

По словам старосты фракции социал-демократов, голосование доказало, что в парламенте нет правящего большинства.

«Это было тестом, целью которого было установить, есть ли в сейме большинство, или его нет. Из этого голосования мы видим, что большинства в сейме у нас нет», – сказал журналистам в сейме Ю. Сабатаускас.

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«Логичным было бы решение Карбаускиса прекратить эту агонию и уйти в отставку с должности председателя партии. (…)  Он не управляет своей фракцией, партией также»,  – добавил он.

Во вторник во время повторного голосования по вопросу отзыва с поста спикера В. Пранцкетиса за это предложение правящих проголосовали 63 депутата, «против» были пять, 11 бюллетеней были испорчены. Между тем, для увольнения спикера требовался минимум 71 голос. 

На прошлой неделе сейм уже проголосовал по вопросу о недоверии В. Пранцкетису, однако голосование провалилось из-за отсутствия кворума, поскольку в нем участвовали лишь 11 депутатов.

Правящие в знак протеста не участвовали в голосовании на прошлой неделе, так как хотели провести голосование на следующий день, когда рассчитывали заручиться необходимым числом голосов.

«Аграрии» несколько месяцев призывали В. Пранцкетиса уйти в отставку, так как по коалиционному соглашению пост председателя сейма должен достаться социал-трудовикам.

В. Пранцкетис не хочет уходить сам, утверждая, что его отставки добивается только лидер «аграриев» Рамунас Карбаускас, чтобы отомстить за непослушание.

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