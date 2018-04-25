Северная Ирландия легализовала аборты и однополые браки

Таким образом гей-браки и аборты теперь легализованы на всей территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Англия и Уэльс легализовали однополые браки 16 июля 2013 года, а Шотландия — 4 февраля 2014 года. Ассамблея Северной Ирландии проголосовала против легализации однополых браков 13 апреля 2014 года.

Однополые браки также узаконены в британских коронных владениях (Остров Мэн, Гернси, Джерси) и на заморских территориях (Акротири и Декелия, Британская Территория в Индийском Океане, Острова Питкэрн, Британская антарктическая территория, Гибралтар, Остров Вознесения, Тристан-да-Кунья, Фолклендские острова).

15 октября в Шотландии была автоматически погашена судимость мужчин, осужденных в последние десятилетия за гомосексуальные отношения по обоюдному согласию, напоминает DW. «Просьба о прощении и решение отмотать назад не может компенсировать весь вред, причиненный этими дискриминационными законами, но они по крайней мере делают положение людей более комфортным», — заявил директор правозащитной ЛГБТ-организации Equality Network Тим Хопкинс.

На сегодняшний день однополые браки официально регистрируются уже в 25 странах мира — Австралии, Аргентине, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Канаде, Колумбии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Испании, Исландии, Ирландии, Люксембурге, Мальте, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Южной Африке, Швеции, Уругвае и США.